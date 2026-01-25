Final Score: King Cove T-Jacks (50) vs Unalaska Raiders (53) at the AML Classic Tournament in Dillingham on Saturday, January 24, 2026.

Announced by Mia Cromer

Listen or Download Audio of the Game Below

Full Hour of Programming in Links Below:
https://apradio.org/mp3/aac/2026/aac/20260124-1600_apradioDOTorg.aac

https://apradio.org/mp3/aac/2026/aac/20260124-1700_apradioDOTorg.aac

https://apradio.org/mp3/aac/2026/aac/20260124-1800_apradioDOTorg.aac

Find Up to Date Brackets and Scores at Dillingham HS Wolverines Fan Club FB Page:

https://www.facebook.com/groups/598198643570662