Final Score: King Cove T-Jacks (50) vs Unalaska Raiders (53) at the AML Classic Tournament in Dillingham on Saturday, January 24, 2026.
Announced by Mia Cromer
Listen or Download Audio of the Game Below
Full Hour of Programming in Links Below:
https://apradio.org/mp3/aac/2026/aac/20260124-1600_apradioDOTorg.aac
https://apradio.org/mp3/aac/2026/aac/20260124-1700_apradioDOTorg.aac
https://apradio.org/mp3/aac/2026/aac/20260124-1800_apradioDOTorg.aac
Find Up to Date Brackets and Scores at Dillingham HS Wolverines Fan Club FB Page: