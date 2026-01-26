via https://www.aebsd.org/page/2025-2026-activity-schedule
1/26-1/27
– Dillingham Sand Point Boys @ Dillingham (Post-Tourney Games)
1/30-1/31
– KCV, SDP Girls in King Cove
– Boys in Sand Point
216-2/7
– KCV, SDP Girls in Sand Point
– Boys in King Cove
2/13-2/14
– KCV, SDP Girls in King Cove
– Boys in Sand Point
2/20-2/21
– KCV, Unalaska Boys @ King Cove
– King Cove, Unalaska Girls @ Unalaska
2/26-2/28
– 1A Aleutian Chain Conference Regional Tournament
– New Stuyahok (Girls)
– Bristol Bay (Boys)
3/11-3/14
– ASAA 1A Boys/Girls State Basketball Championship
– Alaska Airlines Center, Anchorage