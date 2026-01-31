  1. SITTIN’ ON THE DOCK OF THE BAY – STEVE CROPPER
  2. SOUL MAN – THE BLUES BROTHERS w/ STEVE CROPPER
  3. IF YOU WANT ME TO STAY – SLY AND THE FAMILY STONE
  4. EVERYDAY PEOPLE – SLY AND THE FAMILY STONE
  5. CRAZY TRAIN – OZZY OSBOURNE
  6. ODDS OF THE BLUES – JOE ELY
  7. THE COLONSCOPY SONG – PETER YARROW
  8. RICK DERRINGER – ROCK AND ROLL, HOOCHIE KOO
  9. ONLY THE TRONG SURVIVE – JERRY BUTLER
  10. FEELS SO GOOD – CHUCK MAGIONE
  11. GOD ONLY KNOWS – BRIAN WILSON