2023 Aleutians East Borough General Election Preliminary Results

Posted on: October 4th, 2023 | Author: Holden | Filed under: Aleutians East Borough, Civic & Government, Community Window, King Cove, Meet the People, Sand Point

October 3, 2023 Regular Election Preliminary Results

ALEUTIANS EAST BOROUGH MAYOR
ALVIN D. OSTERBACK 183
PAUL R. GRONHOLDT 92
WRITE INS 3

ALEUTIANS EAST BOROUGH ASSEMBLY

SEAT A
WARREN WILSON 239
WRITE INS 9

SEAT F
JOSEPHINE SHANGIN 244
WRITE INS 3

ALEUTIANS EAST BOROUGH SCHOOL BOARD

SEAT C
HILLARY SMITH 229
WRITE INS 16

SEAT D
CARLA CHEBETNOY 224
WRITE INS 14

THERE ARE APPROXIMATELY 3 QUESTION BALLOTS TO BE CONSIDERED
AND APPROXIMATELY 127 ABSENTEE (includes small communities by-mail)
AND __0__ PERSONAL REPRESENTATIVE BALLOTS TO BE COUNTED.
THE CANVASS COMMITTEE WILL MEET ON OCTOBER 9, 2023 AT 10:00 A.M. AT THE
BOROUGH OFFICE BUILDING IN SAND POINT.
THE PUBLIC IS WELCOME TO ATTEND Borough Clerk

Preliminary 2023 Regular Election Results