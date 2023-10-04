2023 Aleutians East Borough General Election Preliminary Results
October 3, 2023 Regular Election Preliminary Results
ALEUTIANS EAST BOROUGH MAYOR
ALVIN D. OSTERBACK 183
PAUL R. GRONHOLDT 92
WRITE INS 3
ALEUTIANS EAST BOROUGH ASSEMBLY
SEAT A
WARREN WILSON 239
WRITE INS 9
SEAT F
JOSEPHINE SHANGIN 244
WRITE INS 3
ALEUTIANS EAST BOROUGH SCHOOL BOARD
SEAT C
HILLARY SMITH 229
WRITE INS 16
SEAT D
CARLA CHEBETNOY 224
WRITE INS 14
THERE ARE APPROXIMATELY 3 QUESTION BALLOTS TO BE CONSIDERED
AND APPROXIMATELY 127 ABSENTEE (includes small communities by-mail)
AND __0__ PERSONAL REPRESENTATIVE BALLOTS TO BE COUNTED.
THE CANVASS COMMITTEE WILL MEET ON OCTOBER 9, 2023 AT 10:00 A.M. AT THE
BOROUGH OFFICE BUILDING IN SAND POINT.
THE PUBLIC IS WELCOME TO ATTEND Borough Clerk